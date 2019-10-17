Оптовый товарооборот РБ за 9 мес. 2019 года просел на 4,1%

За 9 месяцев 2019 года оптовый товарооборот в Беларуси составил 71,2 млрд. рублей, что на 4,1% меньше к аналогичному периоду прошлого года.

В свою очередь розничный товарооборот в январе – сентябре 2019 года вырос на 4,8% и составил 36,2 млрд. рублей.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14 рублей против 12,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе – сентябре 2019 г. вырос на 7% и составил 2,1 млрд. рублей.