В Беларуси ужесточат условия продажи жевательных смесей с никотином

Власти Беларуси запретят продажу жевательных смесей с никотином лицам до 18 лет и в интернете.

Вопрос обсуждался на прошедшей в среду 27 ноября рабочей встрече в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Его рассмотрение было инициировано в связи с ростом обращений субъектов хозяйствования о возможности продажи жевательных смесей, содержащих никотин, но не содержащих табак.

«Одновременно вызывают обеспокоенность сообщения в СМИ о негативных последствиях употребления таких продуктов… Как следует из обращений, а также из материалов в сети Интернет, такой товар не является табачным изделием, в том числе некурительным, так как в его составе отсутствует табак. Следовательно, к его обороту нельзя предъявлять те же требования, что и к обороту табачных изделий», - говорится в сообщении пресс-службы МАРТ РБ.

"Принимая во внимание возможную угрозу здоровью населения, эксперты вынесли на обсуждение предложения по ограничению реализации никотиносодержащих жевательных смесей и подобного рода товаров лицам, не достигшим 18 лет, по запрету на распространение их через интернет, применению закрытой выкладки товара, ограничению продажи в зависимости от доли содержания никотина и другие", - отмечается в сообщении.

Необходимость определения условий реализации данного товара была поддержана всеми участниками совещания.