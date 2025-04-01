Последнее обновление: 01.04.2025 14:35

Рынок урана в США остановился: таможенные угрозы отпугивают покупателей

Североамериканский рынок урана остановился, поскольку атомные электростанции США опасаются введения 10% пошлины на канадский энергетический экспорт. Об этом пишет Bloomberg.

С приближением 2 апреля, когда пошлины должны вступить в силу, коммунальные предприятия значительно сократили закупки ядерного топлива.

"Коммунальные предприятия ждут, чтобы понять, что все это означает, прежде чем действовать", - отметила менеджер по поставкам ядерного топлива в корпорации Entergy Карен Радосевич.

Согласно данным TradeTech, закупки урана американскими коммунальными предприятиями упали вдвое, и биржевой фонд, следящий за урановыми компаниями, в этом году потерял 14%.

Американские операторы реакторов закупают 95% урана за рубежом, а большая часть поставок поступает из Канады. Пока урана хватит на 2025 год, но неопределенность в отношении пошлин может вызвать дальнейшие перебои на рынке.



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