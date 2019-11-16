Оптовый товарооборот в Беларуси за 10 месяцев 2019 года упал на 4,6%

Оптовый товарооборот в Беларуси в январе-октябре 2019 года составил 79,24 млрд. рублей и упал на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

В октябре текущего года оптовый товарооборот составил 8,076 млрд. рублей и вырос на 5,6% по сравнению с сентябрем.

Розничный товарооборот за отчетный период составил 40,46 млрд. рублей и вырос на 4,6% по сравнению с январем-октябрем 2018 года. В октябре 2019 года розничный товарооборот составил 4,226 млрд. рублей и вырос на 0,8% по сравнению с сентябрем текущего года.

Товарооборот общественного питания за 10 месяцев 2019 года составил 2,383 млрд. рублей и вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, в сентябре 2019 года товарооборот общественного питания составил 262 млн. рублей и просел на 1,4% по сравнению с сентябрем.