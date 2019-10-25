Последнее обновление: 25.10.2019 15:19

Беларусь изучает предпочтения китайцев с помощью «duty-free»

Беларусь открыла в Китайско-казахстанском международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" магазин duty free (ред. – в белорусском исполнении), чтобы ознакомится с потребностями китайского рынка.

«Этот магазин нам нужен для того, чтобы понимать, какие товары прежде всего интересуют китайских покупателей», - пояснил первый вице-премьер РБ Александр Турчин, которого цитирует БелТА.

Стоит уточнить, что в duty free представлена продукция 20 белорусских предприятий.

«Мы все-таки рассчитываем создавать белорусско-казахстанские предприятия, чтобы по этой номенклатуре, производя ее в Казахстане, более интенсивно осваивать китайский рынок", - разъяснил глубокий замысел Турчин.

В частности, Беларусь планирует открыть в этой свободной экономической зоне молочное производство и экспортировать продукцию в КНР.

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