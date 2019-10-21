Госдума РФ хочет штрафовать иностранные СМИ за нарушение дня тишины

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законодательство, которые предполагают штраф для иностранных СМИ в размере 4% от оборота или 2,3–3,5 млн руб. за нарушение дня тишины во время выборов в России.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда фракции «Единая Россия Адальби Шхагошева.

Соответствующую поправку предлагается внести в ст. 5.11 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом).

По словам депутата, еще одно изменение касается закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», куда предлагается добавить понятие «иностранные СМИ». В эту категорию попадут издания, зарегистрированные за границей. Поправка должна регулировать их деятельность во время избирательной кампании.

Сейчас за нарушение ст. 5.11 КоАП предусмотрен штраф для граждан в размере 1–1,5 тыс. руб., для должностных лиц — 2–3 тыс. руб., а для юридических — 20–30 тыс. руб.

Шхагошев, объясняя инициативу депутатов, заявил о «массовых нарушениях» со стороны иностранных СМИ в России. По его словам, у изданий есть возможность «халатно относиться ко всей системе власти» в стране из-за отсутствия жестких законодательных норм.

В качестве примера депутат привел ситуацию с немецкой телерадиовещательной компанией Deutsche Welle, которая, по мнению Госдумы, нарушила несколько российских законов, опубликовав в Twitter «призывы принять участие в несанкционированных акциях». Речь идет о несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая прошла в Москве в начале августа. Созданная в августе думская комиссия по расследованию вмешательства в дела России обратилась в МИД с просьбой рассмотреть вопрос о лишении DW аккредитации. В компании претензии Госдумы о вмешательстве во внутренние дела отвергают.

Как сообщили в конце сентября в Роскомнадзоре и Минюсте, в ведомства пока не поступали материалы в отношении DW. РБК со ссылкой на близкий к правительству источник, отмечает, что сайт издания не зарегистрирован в России в качестве СМИ, поэтому в случае обнаружения на нем экстремистской информации решение в первую очередь должна принимать Генпрокуратура РФ.

В конце сентября комиссия Госдумы пообещала проверить публикации СМИ на предмет нарушения российского законодательства. 17 октября председатель комиссии Василий Пискарев заявил о выявленных нарушениях со стороны нескольких «иностранных медиа-ресурсов». Речь, в частности, шла о «Медузе», Русской службе Би-би-си, «Радио Свобода», «Настоящем времени», «Голосе Америки» и «МБХ Медиа».

Полный это список или нет, глава комиссии не уточнил. По его словам, издания нарушили закон во время выборов в Мосгордуму, что было подтверждено «ведомством, которое курирует вопросы исполнения законодательства в сфере СМИ», а также российскими СМИ — НТВ, «Федеральным агентством новостей» и RT. В чем именно заключались нарушения, Пискарев не пояснил. Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко назвала неправомерными претензии депутатов.