Последнее обновление: 06.11.2019 14:44

Лавров не поддержал лишение аккредитации Deutsche Welle

Категории: Россия СМИ

МИД России не поддерживает предложение лишить немецкую телерадиокомпанию аккредитации, заявил глава ведомства Сергей Лавров.

«МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации СМИ. Мы не считаем необходимым и возможным вводить ограничения. Мы хотим быть на уровне наших обязательств о свободе слова», — заявил Лавров, передает РБК.

По его словам, он обсуждал вопрос Deutsche Welle с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.

Лавров отметил, что DW признала, что ее действия во время акций протестов летом были некорректны.

27 сентября комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросила МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации. В Госдуме посчитали, что DW нарушила российские законы, разместив в Twitter «призывы принять участие в несанкционированных акциях».

Речь идет о публикации о несогласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, состоявшемся в Москве 3 августа.

Отмечалось, что решение депутатов подкрепил лингвистический анализ. По мнению главы комиссии, в одном из постов DW оправдала экстремистские действия — речь идет о публикации о блогере, осужденном после поста о детях силовиков. В Deutsche Welle ответили, что не собирались вмешиваться в дела России и не призывали к участию в митингах, а «просто цитировали сообщения организаторов».

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