Роскомнадзор заявил об ответственности СМИ за гиперссылки на мат

СМИ несут ответственность за размещение гиперссылок на экстремистские материалы или контент с нецензурной бранью.

«Гиперссылка является частью контента, и редактор прекрасно знает, какие есть законные требования к этому контенту», - заявили в ведомстве, передает РБК.

По словам представителя Роскомнадзора, позиция регулятора по данному вопросу сформирована давно и была подтверждена судами.

«Если гиперссылка, опубликованная изданием, ведет к материалу, который содержит нецензурную брань или экстремистские материалы, СМИ несет за это ответственность», — сказал он.

В пресс-службе Роскомнадзора также подтвердили получение письма по этому вопросу, которое направили руководители нескольких СМИ, включая «Дождь», «Ведомости», «Новую газету» и «Эхо Москвы». Письмо зарегистрировали как обращение гражданина, констатирует ведомство, оно будет рассмотрено в течение 30 дней. Роскомнадзор пообещал ответить на это письмо и аргументировать свою позицию более детально.

В Роскомнадзоре уверяют, что опасения подписантов о возможных провокациях и «подведении» СМИ под административную ответственность неоправданы, поскольку по факту возбуждения дела будет проводиться тщательная проверка. Ведомство указало, что, если гиперссылка ведет на публикацию в социальных сетях, за последующие нецензурные публикации на этой же странице СМИ штрафовать не будут.