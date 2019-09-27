DW отвергает обвинения комиссии Госдумы во вмешательстве в дела России

Роскомнадзор, прокуратуру и министерства юстиции и иностранных дел России попросят рассмотреть вопрос о внесении германской медиакомпании DW в черный список, сообщили российские СМИ в пятницу, 27 сентября. Информация об этом поступила после того, как комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России обвинила DW в нарушении российского законодательства о СМИ.

Совет по вещанию DW в ответ заявил, что работа DW "никоим образом не может вызывать нареканий", поэтому он отвергает обвинение в том, что DW вмешивалась во внутренние дела Российской Федерации, говорится в заявлении DW, обнародованном 27 сентября.

Председатель Совета по вещанию DW Карл Юстен (Karl Jüsten) заявил, что сотрудники DW должны иметь возможность работать беспрепятственно. "Мы ожидаем, что российские власти позаботятся о том, чтобы все корреспонденты DW в России могли передавать информацию свободно и без ограничений", - подчеркнул он.

МИД ФРГ также обещал в случае необходимости оказать поддержку DW. "Мы знаем, что в России оказывают давление на DW", - заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

Россия в 2017 году уже внесла в черный список иноагентов медиакомпании "Голос Америки" и "Радио Свобода/Свободная Европа".