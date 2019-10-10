Иран освободил российскую журналистку

Власти Ирана освободили российскую журналистку Юлию Юзик, сообщило посольство РФ в Тегеране в Twitter 10 октября.

«В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву», - говорится в сообщении.

О задержании журналистки Юлии Юзик в Тегеране стало известно 4 октября. Ее обвинили в сотрудничестве с Израилем и в шпионаже. После прилета в Тегеран у нее отобрали паспорт, пообещав вернуть на вылете из страны. Через несколько дней к ней в номер ворвались сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и обвинили ее в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

В связи с произошедшим МИД России вызвал посла Ирана для объяснения обстоятельств задержания россиянки. Позднее официальный представитель иранского правительства Али Рабии сообщил, что Юзик была задержана не из-за подозрения в шпионаже, а из-за проблемы с визой.