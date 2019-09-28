МВД России предложило наказывать за неуважение к полицейским в интернете

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий административную ответственность за неуважение к полицейским в интернете.

Документ разработан по поручению главы МВД Владимира Колокольцева. Ответственность может быть наложена за распространение "сведений порочащего характера" и "посягательства на неприкосновенность чести и достоинства полицейских в интернете", передает DW.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что "назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции". Авторы рассчитывают, что его примут в январе 2020 года.

За основу будущего закона будет взят механизм уже существующего закона о наказании за неуважение к власти. Он вступил в силу в марте этого года и предполагает штраф до 30 тысяч рублей, интернет-ресурсы обязаны удалять такую информацию по требованию Роскомнадзора.