Госдума РФ нашла факты иновмешательства со стороны Meduza, BBC и Радио Cвобода

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила нарушения законодательства со стороны Meduza, русской службы BBC, Радио Свобода и ряда других иностранных медиаресурсов в период выборной кампании в РФ.

Материалы будут направлены в Роскомнадзор и прокуратуру, заявил журналистам в четверг после заседания комиссии ее председатель, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает ТАСС.

"Сегодня мы обсудили вопросы с нарушениями законодательства, которые были выявлены и в других медиаресурсах иностранных, таких, как "Радио Свобода", "Настоящее время", Meduza, русская служба BBC, "МБХ-медиа", "Голос Америки". Сегодня представитель ведомства, которое курирует вопросы исполнения законодательства о СМИ, подтвердил, что действительно эти медиаресурсы нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования и в день тишины", - сказал парламентарий.

"Поэтому по ним мы подготовили и с согласия комиссии направляем материалы в Роскомнадзор и прокуратуру для принятия мер реагирования", - добавил Пискарев.