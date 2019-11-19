Последнее обновление: 19.11.2019 20:20

Госдума РФ приняла во втором чтении закон о признании физлиц СМИ-иноагентами

Категории: Россия СМИ

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие во втором чтении поправок в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В соответствии с документом, иностранным агентом разрешается признавать физических лиц, которые распространяют материалы уже признанных иноагентами СМИ или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Глава думского комитета по информполитике Леонид Левин заверил, что иностранными агентами будут признавать не российских блогеров, а сотрудников СМИ-иноагентов, пишущих на общественно-политические темы, передает РБК.

15 ноября этого года Минюст РФ включил в реестр иноагентов десятое СМИ — портал «Север.Реалии» (медиапроект Русской службы «Радио Свобода»). В ведомстве пояснили, что такое решение было принято на основании материалов, поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование