Издатель Forbes решил подать иск к «Сафмару» Гуцериева

Издатель Forbes компания «АС РУС МЕДИА» подает иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщается на сайте журнала.

«В связи с официальным заявлением группы «Сафмар», опубликованным на сайте компании и рядом СМИ, АО «АС РУС МЕДИА» готовит документы для их передачи в суд», — сказал директор по связям с общественностью «Forbes Россия» Дмитрий Озман.

В сообщении издания говорится, что группе «Сафмар» была дана возможность представить свою развернутую позицию в официальном комментарии, от чего пресс-служба компании отказалась. Там также указано, что телефон Шишханова был недоступен, передает РБК

Спор идет о статье Forbes «Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова». В материале журнал со ссылкой на источники писал, что «Траст» подсчитал общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, перед банками: примерно 1 трлн руб., или $15 млрд. Forbes указывал, что данные подтверждаются сведениями из открытых источников.

«Сафмар» назвал статью Forbes «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». Группа также обвинила нескольких сотрудников «АС РУС МЕДИА» в нарушении «основополагающих принципов объективной журналистики, деловой этики и человеческой порядочности» в «угоду заказчикам», а также заявила, что оставляет за собой право подать в суд иск о защите деловой репутации. Сумму долга 1 трлн руб. там назвали «безумной».

Шишханов, в свою очередь, написал письмо в редакцию, в котором заявил, что «Сафмар» не имеет никакого отношения к его обязательствам, а также назвал неубедительными заявления журналистов о невозможности с ним связаться.