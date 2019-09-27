Госдума РФ потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм

Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.

В комиссии считают, что DW нарушило ряд российских законов, опубликовав в Twitter «призывы принять участие в несанкционированных акциях» и утверждают, что мнение депутатов подтверждено лингвистической экспертизой. В самом издании ранее пояснили, что приводили цитаты организаторов акций протеста, а не призывали выходить на митинги, передает РБК.

По словам Пискарева, DW нарушило законы о митингах, информации и информационных технологиях, а также о гарантиях избирательных прав — последний запрещает иностранным юрлицам вести предвыборную агитацию.

Кроме того, глава комиссии увидел признаки оправдания экстремизма в материалах DW о блогере, который был осужден после поста о детях сотрудников правоохранительных органов. По словам Пискарева, Deutsche Welle фактически не признает его преступником. «Есть признаки оправдания экстремизма», — сказал Пискарев.

Суд 3 сентября приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии. Его обвинили в разжигании ненависти после поста в Twitter, в котором он писал о судьбе детей силовиков, которые участвовали в разгоне несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Блогер подтвердил, что опубликовал пост, но вину в преступлении не признал.

Парламентарий пообещал направить материалы расследования комиссии в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и Роскомнадзор «для принятии соответствующих мер», а также в МИД — «для принятия решения о дальнейшей аккредитации.

Кроме того, комиссия направит в Минюст материалы для включения DW в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

«Полагаем, что данные предложения оправданы и адекватны принимаемым Западом мерам по ущемлению прав российских СМИ, таких как Russia Today, Sputnik, за рубежом и направлены на защиту национальных интересов», — заявил Пискарев.

Пискарев также сообщил, что комиссия изучает материалы изданий «Настоящее время», Meduza, «Русской службы Би-би-си», «МБХ-Медиа» и «Радио Свобода», но о каких-либо решениях говорить еще рано.

С середины июля в Москве проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство акций не были согласованы с властями и сопровождались задержаниями. На фоне акций протеста были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по статьям о «массовых беспорядках» и применении насилия в отношении представителей власти.