Совмин РБ уточнил, как работает безвиз на западе страны

Правительство РБ постановлением №699 от 14 октября 2019 года утвердило Положение о порядке посещения гражданами безвизовой территории ”Брест – Гродно“, а также территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории.

Положением определяется порядок посещения иностранными гражданами государств (перечень в указе №300 от 7 августа 2019 года) в туристических целях на срок до 15 суток следующих территорий, на которых действует безвизовый порядок въезда и выезда:

безвизовой территории ”Брест – Гродно“ – при индивидуальном посещении гражданами данной территории;

безвизовой территории ”Брест – Гродно“, а также территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории, – при групповом посещении этих территорий при следовании по маршруту туристического путешествия.

Срок пребывания граждан при безвизовом въезде в Беларусь равен сроку тура, реализованного субъектом туристической деятельности, оказывающим услуги на безвизовой территории.

Иностранные граждане могут въехать на безвизовую территорию на основании паспорта и документа, предоставляющего право на посещение безвизовой территории, по форме, установленной постановлением №699, при условии наличия информации о таком документе в автоматизированной системе пограничного контроля органов пограничной службы.

Документ на право посещения предоставляет гражданам право на однократный въезд в Беларусь.

Постановление вступает в силу с 10 ноября 2019 года.