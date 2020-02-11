Последнее обновление: 11.02.2020 12:56

Власти Брестской области отрапортовали о росте безвизовых туристов

Управление спорта и туризма Брестского облисполкома отчиталось о 70% росте числа туристов, воспользовавшихся в январе текущего года возможностью безвизового въезда в регион.

В прочем в абсолютном выражении успех выглядит не столь очевидно, поскольку речь идет о всего 2,2 тыс. человек, да еще с учетом новогодних праздников.

В 2019 году безвизовым въездом в регион воспользовались около 32 тыс. иностранных туристов, 80% из которых приходится на жителей Польши.

Положительной тенденций можно назвать увеличение среднего срока пребывания иностранных туристов в регионе с 3-х до 4-х дней.

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