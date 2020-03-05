Коронавирус вот-вот одолеет туристическую отрасль Беларуси

Белорусским властям и туристическому бизнесу следует совместно разработать адекватные меры по пресечению панических настроений и спокойному реагированию на реальную обстановку на фоне распространения эпидемии коронавируса.

Если не предпринять совместные действия, белорусскому турбизнесу грозит коллапс, говорится в открытом письме Республиканского союза туристических организаций (РСТО).

«Призываем все заинтересованные ведомства – Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство экономики, Национального авиаперевозчика «Белавиа», Министерство иностранных дел, общественные объединения в сфере туризма – совместно выработать меры по урегулированию ситуации, чтобы не допустить коллапса – в экономике, в целом, и в белорусском туризме – в частности», - говорится в письме.

РСТО отмечает, что на фоне рекомендаций регулирующего органа – Министерства спорта и туризма – воздержаться от поездок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею – белорусские туристы начали воздерживаться от поездок не только в эти страны, но и приостановили бронирование туров на другие направления. И хотя в опубликованном документе Минспорта нет запрета, а всего лишь присутствуют рекомендации, «они, к сожалению, выданы не на конкретный срок, а в бессрочном варианте, что усугубляет ситуацию».

Союз информирует, что уже начались попытки аннуляций и отказы от ранее забронированных туров не только на текущие даты, но и на более поздний период (конец лета, осень) в различные страны. При этом, в случае аннуляций белорусские операторы и агенты «поставлены перед фактом необходимости возврата денежных средств».

«В то же время перевозчики не остановили выполнение полетных программ и не возвращают деньги за проданные билеты. Зарубежные партнеры также не готовы возвращать средства за ранее забронированные туры и выставляют штрафные санкции. Страховка от невыезда, как выяснилось, в случае с коронавирусом и карантином также не работает. В результате, белорусские турфирмы остались один на один с возникшей проблемой», - констатирует РСТО.

«Из-за отсутствия полной и убедительной информации о ситуации в мире, несогласованных действий, искусственного нагнетания возникшей ситуации в СМИ, туристическая отрасль в Беларуси, вслед за Россией, подведена к состоянию серьезного коллапса. Обстановка накаляется с каждым днем, и последствий на сегодняшний день не может просчитать никто», - говорится в письме.

РСТО предупреждает, что ситуация скажется на въездном и внутреннем туризме.

«Экспорт туристических услуг в Беларуси также оказался под угрозой. В частности, ряд столичных отелей разослал письма туроператорам об отказе размещения туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Группы и индивидуальные туристы из названных стран не могут быть размещены, согласно сделанным бронированиям, а неустойки опять-таки ложатся на отечественных операторов», - подчеркивается в письме.

Союз информирует, что «в Беларусь массово аннулируются группы туристов не только из Европы, но также из России».

«Убытки несут гостиничные предприятия Минска и других городов, падают экономические показатели районов и региональных объектов туристической инфраструктуры. Под угрозой деятельность национального перевозчика. Ведомственные структуры рассылают рекомендации, ухудшающие репутацию Беларуси как страны благоприятной для путешествий. Белорусские музеи, отели, другая инфраструктура уже страдают от отсутствия клиентов…».