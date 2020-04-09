Турбизнес Беларуси озвучил свои предложения правительству

Туристический бизнес Беларуси назвал предложенные властям страны антикризисные меры, способные хоть как-то поддержать отрасль, раздавленную введенными во всем мире ограничениями из-за экспансии пандемии коронавируса.

Как сообщила сегодня руководитель Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Оксана Бичун, турбизнес в первую очередь просит предоставления права отсрочки исполнения обязательств по ранее заключенным договорам с клиентами, в том числе обязательств по возврату денег при отказе туриста вносить изменения в договор.

"Услугами раннего бронирования воспользовались около 300 тыс. белорусов. Сумма нашей задолженности перед потребителями составляет около Br400 млн. Если в одночасье исполнять эти требования, ни один туроператор или турагент не вынесет этой нагрузки", - констатировала Оксана Бичун.

«Часть средств была передана иностранным партнерам для организации туров. Если в одночасье исполнять эти требования, ни один туроператор или турагент не вынесет нагрузки. Турбизнес просит клиентов перенести сроки поездки и обещает сохранить сумму внесенного платежа в валютном эквиваленте», - заверила она.

Бичун сообщила, что туристы оплатили от 10% до 30% стоимости путевки, средний чек составил около 600 у.е.: "Хотим заверить, что туроператоры и турагенты готовы исполнить договорные и финансовые обязательства перед потребителями в полном объеме, но для этого потребуется некоторое время".

"Мы также хотели бы, чтобы НДС для гостиниц снизили с 20% до 10%, ограничили комиссии банков, были послабления по арендной плате хотя бы на 60%", - озвучила глава РСТО предложения к властям.

Кроме того, турбизнес предлагает ввести налоговые каникулы на 6 месяцев на все виды налогов, до конца года мораторий на аресты счетов субъектов туристической сферы.