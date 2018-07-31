В Беларуси планируется внести изменения в закон о туризме

"Изменения в закон "О туризме" уже созрели. Нынешняя ситуация дает дополнительные аргументы для ускоренного внесения этих изменений, - сказал директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан. - Что касается Министерства спорта и туризма как регулятора, то мы со своей стороны инициировали перед правительством и парламентом внесение изменений в закон "О туризме", этот законопроект включат в план нормотворческой деятельности на 2019 год".

Планируется, что новая редакция закона будет подготовлена в первом полугодии 2019 года.

Андрей Мочан затруднился сказать, о каких конкретных новшествах, которые появятся в новом законе, идут речь. По его словам, ситуацию на рынке анализирует Республиканский союз туристической индустрии, который внесет в Минспорт соответствующие предложения для рассмотрения.