Последнее обновление: 27.08.2019 10:42

Советник Трампа нагрянет в Беларусь на этой неделе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Беларусь, сообщает Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.

Подробности визита не разглашаются. Как отмечает издание, Болтон станет самым высокопоставленным представителем Вашингтона, посетившим синеокую с начала века. Эта поездка может вызвать «гнев Кремля», пишет издание.

Источники также сообщили, что в следующем месяце в Беларусь приедет замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. В ходе визита он обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами, передает РБК.

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