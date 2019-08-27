Советник Трампа нагрянет в Беларусь на этой неделе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Беларусь, сообщает Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.

Подробности визита не разглашаются. Как отмечает издание, Болтон станет самым высокопоставленным представителем Вашингтона, посетившим синеокую с начала века. Эта поездка может вызвать «гнев Кремля», пишет издание.

Источники также сообщили, что в следующем месяце в Беларусь приедет замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. В ходе визита он обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами, передает РБК.