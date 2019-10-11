В США задержаны связанные с Трампом бизнесмены из бывшего СССР

Двое бизнесменов, которых связывают с президентом США Дональдом Трампом и которые являются клиентами его адвоката Рудольфа Джулиани, задержаны за нарушение правил финансирования избирательных кампаний.

Как сообщает агентство AP в четверг, 10 октября, 53-летний Игорь Фруман и 47-летний Лев Парнас были взяты под стражу на основании обвинений по четырем пунктам, которые включают заговор, ложные показания в адрес Федеральной избирательной комиссии и фальсификации данных.

В частности, власти считают незаконным пожертвование в 325 тысяч долларов, которое было сделано в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа, поскольку за фактическим донором был скрыт реальный источник средств.

Кроме них, по этому делу проходят также Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейя. По информации газеты The New York Times, Кукушкин, который, как и Парнас, имеет украинские корни, уже задержан, а Коррейя пока остается на свободе. Лев Парнас родился в Беларуси, однако долгое время прожил в Украине.

Парнас и Фруман были также вовлечены в попытки Рудольфа Джулиани установить контакт с украинскими властями в связи с расследованием в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает DW.

Большое пожертвование в мае 2018 года, ставшее поводом для нынешнего задержания, было только частью целого ряда платежей в пользу Республиканской партии и организации, созданной для поддержки Трампа. В общей сложности бизнесмены перевели почти полмиллиона долларов за два месяца. Эти вложения позволили малоизвестным предпринимателям быстро получить доступ к высшим чинам Республиканской партии, а также добиться личных встреч с Трампом.