Советник Трампа по России увольняется

Старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома, главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам Тим Моррисон вскоре покинет свой пост.

Об этом сообщает National Public Radio (NPR) со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США, а также источники CNN в Белом доме.

«После более чем года службы в Совете национальной безопасности господин Моррисон решил воспользоваться другими возможностями», — заявил собеседник радиостанции, добавив, что он «некоторое время» рассматривал возможность ухода из администрации президента.

Моррисон начал работать в Совете нацбезопасности в прошлом году в качестве советника по оружию массового поражения и биологической защите. На посту главного советника Трампа по России он сменил Фиону Хилл, которая покинула эту должность в августе, передает РБК.

Как ожидается, 31 октября Моррисон даст показания в конгрессе. Американские СМИ называют его ключевой фигурой в расследовании демократов, касающемся возможного давления Трампа на украинского президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что именно Моррисон предупредил юристов Совета нацбезопасности о требованиях президента США расследовать деятельность украинской частной компании Burisma, в которой работал Хантер Байден — сын бывшего вице-президента Джо Байдена.