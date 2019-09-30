Последнее обновление: 30.09.2019 08:10

Конгресс США хочет доступ к текстам разговоров Трампа с Путиным

Категории: США Власть

Члены Демократической партии в Конгрессе США хотят получить доступ к записам разговоров президента Дональда Трампа с другими лидерами, помимо Владимира Зеленского, в частности с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил председатель комитета по делам разведки Палаты представителей, демократ Адам Шифф, в эфире телеканала NBC, он считает важным «узнать, в беседах с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, президент (США) так же подрывал нашу безопасность таким образом, который, по его мнению, должен был пойти на пользу ему лично и его кампании» переизбрания, передает “Радио Свобода”.

«Если эти разговоры с Путиным или с другими мировыми лидерами скрыты в том же самом электронном файле, который предназначен для засекречивания, или не предназначен – если будут попытки скрыть, засекретить их, – мы готовы это узнать», – сказал Шифф.

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