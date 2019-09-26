Последнее обновление: 26.09.2019 17:03

США опубликовали жалобу разведчика на Трампа

Категории: США Власть

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

"Эта жалоба не должна была скрываться от Конгресса. Она выявила серьезные нарушения, и генеральный инспектор признал их неотложными и достоверными. Эта жалоба является дорожной картой нашего расследования и дает значительную информацию Комитету для дальнейшей работы с другими свидетелями и документами. И это подтверждается записью звонков, опубликованной вчера", - сказал председатель комитета сенатор-демократ Адам Шифф, передает Европейская правда.

Сотрудник написал, что звонок от 25 июля вызвал у чиновников Белого дома "обеспокоенность тем, что произошло".

В жалобе отмечается, что юристы Белого дома "уже обсуждали вопрос о том, как относиться к разговору в связи с вероятностью, что они были свидетелями того, что президент злоупотребляет своим служебным положением для личной выгоды".

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