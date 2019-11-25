Командующий ВМС США ушел в отставку из-за разногласий с Трампом

Глава Пентагона Марк Эспер в воскресенье, 24 ноября, заявил о необходимости отставки командующего военно-морских сил США Ричарда Спенсера.

Причиной требования является то, что Спенсер, не ставя Эспера в известность, вел переговоры с Белым домом о судьбе спецназовца Эдварда Галлахера, который ранее был оправдан по делу об убийстве пленного в Ираке. Эспер заявил, что "глубоко обеспокоен" действиями Спенсера и "потерял доверие" к нему.

Сам Спенсер в кратком письме подтвердил, что покидает этот пост и заметил, что "более не разделяет с главнокомандующим (Дональдом Трампом) понимание ключевых принципов порядка и дисциплины" в армии.

Президент США Дональд Трамп подтвердил отставку Спенсера.

«Министр обороны Марк Эспер прекратил полномочия главы ВМС США Ричарда Спенсера. Я благодарю Ричарда за его службу и преданность», — написал Трамп, добавив, что тот «мирно уйдет на пенсию со всеми почестями, которые он заслужил, включая свой значок с трезубцем».

Трамп добавил, что место Спенсера займет адмирал и пока действующий посол США в Норвегии Кен Брейтуэйт.

Дело морского пехотинца Эдварда Галлахера вызвало в США широкий резонанс. Присяжные военного трибунала сочли его виновным лишь в том, что он позировал для фотографии рядом с трупом пленного. По всем другим пунктам, в том числе о стрельбе по гражданским лицам в Ираке, Галлахер был оправдан. Он был понижен в звании, но Дональд Трамп отменил это решение.

По данным следствия, Галлахер в 2017 году в Ираке зарезал раненого джихадиста и затем сфотографировался рядом с его трупом. Он также обвинялся в покушении на убийство, поскольку открыл огонь по невооруженному мужчине и девочке. Галлахер отверг эти обвинения. Заявление на Галлахера подали сами солдаты, служившие под его командованием. Защита обвинила их в том, что они очернили своего командира, поскольку не были согласны со стилем его руководства.