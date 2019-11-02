Трамп назвал имя нового министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп назвал имя нового министра внутренней безопасности страны (МВБ). Министерство возглавит начальник отдела стратегии МВБ Чед Вулф, сообщил Трамп журналистам в Вашингтоне в пятницу, 1 ноября.

"Посмотрим, что произойдет. У нас там работают прекрасные люди", - сказал президент.

Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли сообщила, что нынешний исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макалилан покинет этот пост к 11 ноября и ему на смену придет Чед Вулф, передает DW.

Макалилан объявил об уходе в отставку в октябре текущего года. Он был назначен и.о. главы МВБ в апреле 2019-го.

Чед Вулф станет уже пятым руководителем министерства внутренней безопасности США с тех пор, как Трамп в январе 2017 года занял пост президента. Трамп использует МВБ в качестве одного из главных инструментов в борьбе с нелегальной миграцией в США.