Трамп просил премьера Австралии помочь дискредитировать доклад Мюллера

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьером Австралии Скоттом Моррисоном обращался к нему с просьбой помочь генпрокурору США Уильяму Барру дискредитировать результаты расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера относительно возможных связей Трампа с Кремлем.

Об этом пишет во вторник, 1 октября, газета The New York Times со ссылкой на два анонимных официальных источника, передает DW.

По данным издания, стенограмма беседы между главой Белого дома Трампом и австралийским премьером Моррисоном была сохранена в системе, где содержатся особо секретные документы, - так же, как и стенограмма телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого над Трампом нависла угроза импичмента.

Доступ к стенограмме имела лишь небольшая группа помощников президента, отмечает издание. По мнению журналистов NYT, разговор Трампа с премьером Австралии Моррисоном демонстрирует, что "президент использует дипломатию самых высоких кругов для достижения собственных политических целей". После президентских выборов 2016 года в США ФБР начало расследование относительно возможных связей команды избранного президента Трампа с Кремлем именно после наводки, данной австралийскими спецслужбами.

В то же время, по сведениям газеты The Washington Post, генпрокурор США Барр лично, в неофициальном порядке встречался за границей с представителями иностранных спецслужб, чтобы попросить их помочь в проведении министерством юстиции США проверки результатов доклада Мюллера. Личное участие Барра в оценке результатов расследования Мюллера и его последствий, проводимое прокурором из штата Коннектикут Джоном Дюрхэмом, говорит о высокой степени важности для Барра данного расследования, отмечает издание. По информации газеты, за последнее время Барр проводил встречи с представителями спецслужб Великобритании и Италии, где просил их оказать поддержку Дюрхэму в его работе.

По словам официального представителя Минюста США Кэрри Купец, "мистер Дюрхэм собирает информацию из различных источников, в том числе в ряде иностранных государств. По запросу генпрокурора Барра президент связывался с другими странами, чтобы попросить их представить генпрокурора и мистера Дюрхэма соответствующим официальным лицам".

Роль министерства юстиции в деле проверки результатов расследования Мюллера довольно необычна.