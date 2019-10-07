Макей готовит визит Лукашенко в ЕС в этом году

Лукашенко до конца текущего года может посетить ЕС, сообщил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на полях форума "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

"Я надеюсь, что в этом году мы совершим полноценный визит на пространство Европейского союза", - сказал Макей, которого цитирует БелТА.

По его словам, дата визита пока еще не согласована.

"Визит не должен быть ради визита. Он может быть совершен тогда, и это наш принципиальный подход, когда он подготовлен, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее", - подчеркнул глава МИД РБ.

Комментируя недавний отказ верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от визита в Минск, Макей заявил, что "здесь нет никакой тайны и никакой конспирологии".

"К сожалению, мы долго не могли получить ответа от наших европейских партнеров по дате мероприятия. Когда наконец-то получили ответ, оказалось, что существуют определенные накладки в графике политических мероприятий, которые проходят в Беларуси. Мы не смогли обеспечить высокий уровень проведения мероприятия и встречи высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства". Из-за накладки графиков общеполитических мероприятий и в Евросоюзе, и в Беларуси пришлось перенести эту встречу", - пояснил Макей.

По его мнению, это мероприятие в Минске рано или поздно состоится, его даты обсуждаются.