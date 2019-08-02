МИД РБ активизирует решение визовых вопросов с ЕС

Лукашенко поручил Министерству иностранных дел Беларуси активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Россией.

Об этом сообщил премьер Сергей Румас по итогам прошедшего сегодня у Лукашенко совещания.

"… Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения", - сказал Румас, которого цитируют официальные источники.

По его словам, обсуждался вопрос о расширении территории для безвизового посещения Беларуси иностранными гражданами.