МИД РБ активизирует решение визовых вопросов с ЕС

Лукашенко поручил Министерству иностранных дел Беларуси активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Россией.
Об этом сообщил премьер Сергей Румас по итогам прошедшего сегодня у Лукашенко совещания.
"… Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения", - сказал Румас, которого цитируют официальные источники.
По его словам, обсуждался вопрос о расширении территории для безвизового посещения Беларуси иностранными гражданами.