Последнее обновление: 09.10.2019 19:41

Румас ждет от ЕС скорейшего решения визового вопроса

Премьер Беларуси Сергей Румас надеется, что ЕС оперативно завершит все процедуры, необходимые для подписания соглашения об упрощении визового режима с Беларусью.

"Рассчитываем, что ЕС в ближайшее время завершит эти процедуры", - сказал Румас на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Дирком Шубелем.

Премьер также высказался за переход на новый уровень в отношениях с ЕС.

"Мы не стремимся к членству в ЕС, но заинтересованы в выстраивании сотрудничества по целому ряду направлений. Нам необходимо устранить барьеры, которые остались, и переходить к развитию торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, расширять отраслевое сотрудничество, контакты между представителями бизнеса", - сказал Румас.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование