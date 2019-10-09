Румас ждет от ЕС скорейшего решения визового вопроса

Премьер Беларуси Сергей Румас надеется, что ЕС оперативно завершит все процедуры, необходимые для подписания соглашения об упрощении визового режима с Беларусью.

"Рассчитываем, что ЕС в ближайшее время завершит эти процедуры", - сказал Румас на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Дирком Шубелем.

Премьер также высказался за переход на новый уровень в отношениях с ЕС.

"Мы не стремимся к членству в ЕС, но заинтересованы в выстраивании сотрудничества по целому ряду направлений. Нам необходимо устранить барьеры, которые остались, и переходить к развитию торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, расширять отраслевое сотрудничество, контакты между представителями бизнеса", - сказал Румас.