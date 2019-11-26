Упрощенный визовый режим с ЕС может быть подписан до конца года

Соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом и реадмиссии могут быть подписаны до конца 2019 года.

Такой возможный срок сегодня озвучил глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель. Он напомнил, что Совет ЕС одобрил подписание соглашения об упрощении визового режима.

"Сейчас интенсивно работаем над соглашением о реадмиссии. Конкретную дату подписания этих документов назвать не могу. Надеюсь, это произойдет еще в этом году", - сказал дипломат, которого цитирует БелТА.

Шубель также информировал о том, что с 1 декабря в представительстве ЕС в Беларуси начнет работать новая команда. Бюджет для реализации инициатив и проектов в Беларуси на 2020 год составит около 31 млн евро.