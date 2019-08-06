Последнее обновление: 06.08.2019 14:18

Румас обещает до осени согласовать визовое соглашение с ЕС

Премьер Беларуси Сергей Румас пообещал до начала осени закончить внутриведомственное согласование соглашения между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима.

Об этом он сказал на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси.

"Думаю, с нашей стороны до осени мы закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа. Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это событие состоялось", - заявил Румас.

Говоря о сотрудничестве Беларуси и ЕС, он назвал приоритетными завершение переговоров по вступлению Беларуси в ВТО и развитие кредитно-инвестиционного сотрудничества с европейскими институтами.

По словам премьера, Беларусь планирует к министерской встрече ВТО в июне 2020 года в Казахстане завершить все переговоры по вступлению в организацию.

Румас отметил сотрудничество с ЕБРР и ЕИБ.

"Условия, на которых ЕИБ предоставляет ресурсы Беларуси, просто беспрецедентные. Это позволит нам уже сегодня развивать свою инфраструктуру, а рассчитываться за это равными долями в течение длительного периода", - отметил он.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование