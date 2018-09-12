Последнее обновление: 12.09.2018 15:35

ЕС готов упростить визовый режим с Беларусью

Европейский союз готов к переговорам с Беларусью по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии и ждет отмашки белорусского МИД.

«Насколько я знаю, мы ждем сейчас ответа от Министерства иностранных дел. Но мы со своей стороны готовы к этим переговорам", - заявила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, которую цитирует БелТА.

Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча прошла в июне 2017 года в Минске.

Беларусь надеется выйти на подписание соглашений до конца текущего года.

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