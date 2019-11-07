Отношения между Евросоюзом и Беларусью уперлись в БелАЭС

Евросоюз будет готов подписать новый документ о взаимоотношениях с Беларусью (так называемые "Приоритеты партнерства") только в случае достижения договоренности касательно Белорусской атомной электростанции, строящейся в Островце.

Об этом заявил нынешний еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, выступая на заседании комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе в четверг, 7 ноября.

Основной темой заседания стало будущее расширения Евросоюза, однако евродепутаты спросили Хана и об отношениях с Беларусью.

"Наша цель - завершить, наконец, работу над "Приоритетами партнерства". В этом случае результат зависит от того, найдем ли мы решение по АЭС в Островце", - заявил еврокомиссар.

ЕС и Беларусь ведут переговоры о соглашении "Приоритеты партнерства", которое в ЕС называют "новым этапом" в отношениях с Беларусью, передает DW.

Строительство АЭС в Беларуси вызывает недовольство в основном в Литве, ведь станция находится в 50 километрах от ее столицы Вильнюса. Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2020 году.

В следующей Еврокомиссии Йоханнес Хан получит иной портфель, а политикой соседства будет заниматься другой еврокомиссар. Впрочем, ожидать изменения позиции ЕС по вопросу "Приоритетов партнерства" и БелАЭС не следует, ведь внешнюю политику ЕС определяют его государства-члены, принимающие решения единогласно.