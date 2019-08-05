Беларусь и ЕС могут осенью подписать визовое соглашение

Беларусь и Европейский Союз могут осенью подписать соглашение об упрощении визового режима. Такую надежду выразила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

«Я твердо уверена, что этот документ мы подпишем», - подчеркнула Викторин в интервью БелаПАН.

«Мы завершили все переговоры по тексту соглашения в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС… Точная дата еще не определена», - отметила глава представительства ЕС.

С февраля 2020 года стоимость шенгенской визы взрастает до 80 евро. В случае подписания упомянутого соглашения стоимость шенгенской визы для граждан РБ составит 35 евро за визу.