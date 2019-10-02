МИД РБ приветствует решение Украины по Донбассу

Министерство иностранных дел Беларуси положительно воспринимает факт согласования формулы Штайнмайера по итогам прошедшего в Минске 1 октября заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

"Искренне приветствуем достигнутые сегодня на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренности о разведении начиная с 7 октября сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе. Согласование сторонами формулы Штайнмайера - это значимый шаг в направлении имплементации минских договоренностей и установления долгожданного мира в Украине", - сказал Глаз.

В свою очередь, МИД РФ также позитивно оценивает согласование Трехсторонней контактной группой механизма введения особого статуса для Донбасса.

«Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей», - сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По итогам подписания документа президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутой договоренности о разведении войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

Достигнутые договоренности позволят уже в ноябре провести саммит «нормандской четверки (Россия, Украина, Германия и Франция).