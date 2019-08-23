Лукашенко: Украина попросила помощи у Беларуси

Украина обратилась к Беларуси с просьбой оказать помощь. Об этом сегодня сообщил А.Лукашенко со ссылкой на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Зеленским). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем - не оказываем?», - сказал Лукашенко, принимая с докладом премьера РЮ Сергея Румаса.

Он не уточнил характер поддержки, которую запросила Украина. Но речь может идти об увеличении экспорта нефтепродуктов в Украину.

Как сообщалось, Россия ввела запрет на экспорт в Украину следующих товаров: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).