Лукашенко подтвердил готовность отправить белорусов на войну в Донбасс

Лукашенко сегодня подтвердил готовность послать белорусский миротворческий контингент для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Хоть для меня это большая проблема - ввязываться войсками в конфликт", - заявил Лукашенко, встречаясь с отдельными представителями украинских СМИ.

"Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны - Украина и Россия", - сказал он.

Лукашенко также обвинил предыдущего президента Украины Петра Порошенко в бездействии.

"Война идет на твоей земле, это твоя война. Все будут в стороне, но ты должен решать эту проблему", - в очередной раз произнес свою фразу Лукашенко.

Он также выразил готовность участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса.