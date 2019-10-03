Последнее обновление: 03.10.2019 13:03

Минская область отобрала кандидатов в верхнюю палату

Власти Минской области отобрали своих 8 кандидатов в верхнюю палату белорусского парламента:

- Иван Головатый (генеральный директор ОАО "Беларуськалий")
- Олег Суконко (директор Республиканского центра онкологии и медицинской радиологии)
- Александр Бачило (начальник главного управления юстиции Миноблисполкома)
- Елена Зябликова (председатель Борисовского районного объединения профсоюзов, входящих в ФПБ)
- Калина Капуцкая (директор средней школы №14 Молодечно)
- Владимир Лукьянов (генеральный директор агрокомбината "Дзержинский")
- Наталья Якубицкая (председатель Миноблсовета депутатов)
- Валерий Гайдукевич (депутат палаты парламента).

Выборы в верхнюю палату парламента назначены на 7 ноября.

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