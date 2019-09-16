Лукашенко приказал оппозиционным партиям участвовать в выборах

Лукашенко поручил (своей администрации) обеспечить участие оппозиционных партий в стартовавших парламентских выборах.

"Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии - и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Это тоже очень важно», - заявил сегодня Лукашенко, используя встречу со спикером нижней палаты парламента Владимиром Андрейченко для публичного объявления своего пожелания.

«Парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков своих депутатов. Они должны быть. Они, может быть, мыслят несколько по-другому, чем средние слои населения, чем рабочие, крестьяне и часть интеллигенции, но это часть нашего общества, мы должны слышать их голос. Это мой принципиальный подход", - также добавил он.