Последнее обновление: 02.10.2019 14:47

Ермошина пока не заметила «существенных» нарушений в ходе парламентской кампании

Избирательная кампания в белорусский парламент проходит «спокойно и без существенных нарушений», заявила сегодня глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

«Внимание к кампании зависит от журналистов. Чем больше будет пресса обращать внимание на избирательную кампанию, тем она будет казаться, по крайней мере, в чужих глазах, живее. А кандидаты потенциальные пока делают все, что они должны делать. И даже иногда больше, чем должны, когда занимаются не теми вещами, которыми они должны заниматься в ходе сбора подписей, в связи с чем выносятся предупреждения», - сказала Ермошина, которую цитирует БелаПАН.

На просьбу уточнить, о чем конкретно идет речь, Ермошина ответила: «Проводят иные политические кампании помимо сбора подписей. Я имею в виду те пикеты, которым выносились предупреждения».

Она отметила, что ЦИК пока подобных предупреждений не выносил, но туда поступает статистика по вынесенным окружными и территориальными комиссиями предупреждениям.

«На прошлой неделе их было 22. Возможно, их уже больше на данный момент», — сообщила глава ЦИК РБ.

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