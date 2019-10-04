Власти Гродненской области назвали своих кандидатов в верхнюю палату

Власти Гродненской области отобрали своих 8 кандидатов в верхнюю палату парламента, продолжая давнюю традицию безальтернативного избрания сенаторов в РБ.
Восьмерка Гродненской области:
- Олег Романов (первый проректор Гродненского государственного университета им.Я.Купалы)
- Александр Шишко (председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Озеры Гродненского района")
- Виктор Лискович (зампред Гродненского облисполкома)
- Екатерина Серафинович (главный редактор "Лідскай газеты")
- Эльвира Сороко (директор Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея)
- Виктор Снежицкий (ректор Гродненского государственного медицинского университета)
- Игорь Гедич (директор Гродненского областного драматического театра)
- Валентин Байко (заместитель директора по развитию СООО "Конте Спа").
Выборы в верхнюю палату пройдут 7 ноября путем тайного голосования.