Власти Минска назвали своих кандидатов в верхнюю палату парламента

Власти Минска рассмотрели 9 кандидатур и отобрали 8 кандидатов от региона в верхнюю палату парламента РБ.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома, были одобрены кандидатуры:

- Константина Дроздовского (директор РНПЦ детской хирургии);

- Андрея Иванца (замдиректора Института общей и неорганической химии НАН);

- Марины Ильиной (директор гимназии № 10);

- Олега Руммо (директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии);- Татьяны Рунец (начальник главного управления Министерства финансов по Минску);- Андрея Русаковича (завкафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ);- Сергея Сивца (замдиректора — руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований);- Виктора Чайчица (главы Белорусской республиканской коллегии адвокатов).

Мингорисполком не называет фамилию чиновника, не прошедшего кастинг в парламент. Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября. Верхняя палата состоит из 64 человек. По 8 человек избираются местными Советами от областей и столицы, еще 8 — квота президента.