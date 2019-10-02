Глава ЦИК Беларуси агитирует за "подружку" Лукашенко

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина уверена, что электорату понравится, что в парламент идет 22-летняя победительница конкурса "Мисс Беларусь" и неоднократно сопровождавшая на разных мероприятиях Лукашенко Мария Василевич.

"Населению это понравится", - так ответила Ермошина на вопрос журналистов о том, как она оценивает депутатские амбиции Марии Василевич, передает Sputnik.

Вместе с тем он отметила, что ее личное мнение и как избирателя, и как госчиновника - в депутаты должны идти люди зрелого возраста.