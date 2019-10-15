За месяц до голосования в сети опубликован состав нижней палаты парламента РБ

За неделю до окончания срока регистрации кандидатов в депутаты и более чем за месяц до самих выборов в нижнюю палату белорусского парламента в сети появился список депутатов, которых граждане страны будут «избирать» 17 ноября 2019 года.

Персоналии, фамилии которых так или иначе упоминались в период выдвижения кандидатур в прессе, проходят, точнее прошли, в новый состав парламента.

Согласно спискам, опубликованных телеграм-каналом «БелоРусский Диалог», 33 человека продолжат свою депутатскую работу.

В числе новых депутатов оказались 13 членов Компартии Беларуси, 6 представителей Республиканской партии труда и справедливости, 3 человека от Белорусской патриотической партии и 1 от Белорусской аграрной партии.

Представитель оппозиции Елена Анисим сохранит место в парламенте.

Таким образом, всё, что будет происходить в ближайший месяц: агитационная кампания и подготовка агитационных материалов, сбор средств и жеребьевка на право публикации своей программы – всё это окажется лишь бесполезной, отвлекающей на себя внимание частью избирательной постановки.

Остается лишь добавить, что назначенные на 7 ноября выборы в верхнюю палату парламента РБ, по сути не имеют никакого значения: 56 кандидатов от регионов выдвинуты на безальтернативные выборы.

Новый состав нижней палаты парламента Беларуси (в скобках количество депутатов от региона, сохраняющих места в парламенте):

Брестская область (5)

Брич Леонид Григорьевич, 1958г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, член Белорусской патриотической партии, Брестский-Западный округ №1

Васько Марина Викторовна, 1975 г.р., заместитель директора по учебной работе ГУО «Гимназия №2 г.Бреста», беспартийная, Брестский-Центральный округ №2

Дашко Анатолий Михайлович, 1960 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийный, Брестский-Восточный округ №3

Зайцев Евгений Станиславович, 1970 г.р., военный комиссар Брестской области, беспартийный, Брестский-Пограничный округ №4

Хлобукин Игорь Константинович, 1973 г.р., начальник Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, беспартийный, Барановичский-Западный округ №5

Попко Павел Иванович, 1983 г.р., проектор по воспитательной работе УО «Барановичский государственный университет», беспартийный, Барановичский-Восточный округ №6

Войтешик Сергей Константинович, 1977 г.р., заместитель директора КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ», беспартийный, Барановичский сельский округ №7

Стативко Жанна Владимировна, 1968 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, член Республиканской партии труда и справедливости, Беловежский округ №8

Омельянчук Александр Дмитриевич, 1975 г.р., начальник Пружанского участка электросвязи Березовского зонального узла электросвязи Брестского филиала РУП «Белтелеком», беспартийный, Пружанский округ №9

Бартош Светлана Владимировна, 1969 г.р., председатель Дрогичинского районного Совета депутатов, член Республиканской партии труда и справедливости, Днепро-Бугский округ №10

Голуб Наталья Григорьевна, 1987 г.р., первый секретарь березовской районной организации Общественного объединения БРСМ, член Коммунистической партии Беларуси, Ивацевичский округ №11

Демидович Василий Николаевич, 1961 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийный, Кобринский округ №12

Ермоленок Ольга Владимировна, 1977 г.р., председатель Лунинецкой районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса, беспартийный, Лунинецкий округ №13

Омельянюк Александр павлович, 1964 г.р., председатель суда Пинского района и г.Пинска, беспартийный, Пинский городской округ №14

Бегеба Валентина Константиновна, 1968 г.р., директор КУП Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак», беспартийная, Пинский сельский округ №15

Боболович Александр Сергеевич, 1964 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийный, Столинский округ №16

Витебская область (3)

Николайкин Виктор Павлович, 1961 г.р., председатель Витебского городского исполнительного комитета, беспартийный, Витебский-Горьковский округ №17

Автуховататьяна Анатольевна, 1965 г.р., директор СШ №45 г.Витебска, беспартийная, Витебский-Чкаловский округ №18

Горвалль Светлана Александровна, 1986 г.р., директор ОАО «Витебский универмаг», беспартийная, Витебский-Железнодорожный округ №19

Егоров Алексей Владимирович, 1969 г.р., ректор Витебского государственного университета имени П.М.Машерова, беспартийный, Витебский_Октябрьский округ №20

Полякова Ирина Михайловна, 1979 г.р., председатель Витебской районного организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса, беспартийная, Городокский округ №21

Андрейченко Владимир Павлович, 1949 г.р., Председатель Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийный, Докшицкий округ №22

Мартынов Игорь Феликсович, 1965 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийный, Лепельский округ №23

Карась Денис Николаевич, 1978 г.р., начальник установки ОАО «Нафтан», беспартийный, Новополоцкий округ №24

Кравчек Инна Юрьевна, 1964 г.р., заведующий городским родильным домом Оршанской центральной поликлиники, беспартийная, Оршанский городской округ №25

Чудович Виталий Игоревич, 1970 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийный, Оршанский-Днепровский округ №26

Одинцова Светлана Владимировна, 1964 г.р., заместитель главного врача Полоцкой центральной городской больницы, беспартийная, Полоцкий городской округ №27

Шевчук Николай Николаевич, 1959 г.р., председатель Полоцкого районного исполнительного комитета, беспартийный, Полоцкий сельский округ №28

Сильченок Павел Матвеевич, 1963 г.р., председатель Браславского районного объединения профсоюзов, беспартийный, Поставский округ №29

Дубов Александр Васильевич, 1955 г.р., заместитель генерального прокурора Республики Беларусь, государственный советник юстиции Генеральной прокураторы Республики Беларусь, беспартийный, Сенненский округ №30

Гомельская область (4)

Уткин Ваталий Юрьевич, 1965 г.р., глава администрации Железнодорожного района г.Гомеля, беспартийный, Гомельский-Юбилейный округ №31

Клезович Нина Владимировна, 1964 г.р., директор ГУО «СШ №25 г.Гомеля им.Б.А. Царикова», член Республиканской партии труда и справедливости, Гомельский-Сельмашевский округ №32

Раков Олег Иванович, 1976 г.р., директор ГУ «Гомельская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №8 г.Гомеля», беспартийный, Гомельский-Центральный округ №33

Довгало Ирина Викторовна, 1967 г.р., начальник главного управления идеологической работы, культура и по делам молодежи Гомельского облисполкома, беспартийная, Гомельский-Советский округ №34

Машкаров Александр Валерьевич, 1963 г.р., директор ГУО «СШ №69 г.Гомеля», беспартийный, Гомельский-Промышленный округ №35

Креч Ольга Зеноновна, 1969 г.р., врач-неонатолог (заведующий) педиатрическим отделением для недоношенных детей ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница №3», беспартийная, Гомельский-Новобелицкий округ №36

Завалей Игорь Владимирович, 1985 г.р., первый секретарь Гомельского областного комитета ОО «БРСМ», беспартийный, Гомельский сельский округ №37

Васильков Николай Андреевич, 1958 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийный, Буда-Кошелевский округ №38

Кралевич Ирина Николаевна, 1965 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, член Коммунистической партии Беларуси, Житковичский округ №39

Волков Игорь Владимирович, 1970 г.р., председатель Жлобинского районного Совета депутатов, беспартийный, Жлобинский округ №40

Адаменко Евгений Буниславович, 1960 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийный, Калинковичский округ №41

Назаренко Валентина Алексеевна, 1962 г.р., председатель Мозырского районного Совета депутатов, член Коммунистической партии Беларуси, Мозырский округ №42

Писаник Леонид Федорович, 1957 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, член Коммунистической партии Беларуси, Полесский округ №43

Стельмашок Сергей Петрович, 1971 г.р., начальник нефтегазодобывающего управления «Речицанефть» РУП «Белоруснефть», беспартийный, Речицкий округ №44

Кравцов Сергей Владимирович, 1975 г.р., директор РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция» Национальной академии наук Беларуси, беспартийный, Рогачевский округ №45

Тавтын Игорь Павлович, 1971 г.р., главный врач УЗ «Светлогорская центральная районная больница», беспартийный, Светлогорский округ №46

Чернявская Жанна Николаевна, 1971 г.р., заместитель председателя Хойникского райисполкома, член Коммунистической партии Беларуси, Хойникский округ №47

Гродненская область (3)

Поконечный Павел Леонидович, 1971 г.р., начальник Волковысского районного отдела по ЧС учреждения «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», беспартийный, Волковысский округ №48

Луканская Ирина Эдуардовна, 1965 г.р., главный врач ГУЗ «Детская поликлиника №1 г.Гродно», беспартийная, Гродненский-Занеманский округ №49

Потапова Елена Станиславовна, 1978 г.р., председатель первичной профсоюзной организации ООО «ЗОВ», заместитель генерального директора ООО «Строительномебельное объединение «ЗОВ», беспартийная, Гродненский-Октябрьский округ №50

Кирьяк Лилия Вацлавовна, 1967 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная, Гродненский-Центральный округ №51

Долгошей Тамара Сергеевна, 1960 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная,Гродненский-ленинский округ №52

Аутко Александр Викторович, 1972 г.жр., первый заместитель генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», беспартийный, Гродненский сельский округ №53

Маркевич Александр Иванович, 1968 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийный, Ивьевский округ №54

Мицкевич Валерий Вацлавович, 1964 г.р., Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусский республиканский союз юристов», беспартийный, Лидский округ №55

Белоус Наталья Сергеевна, 1973 г.р., начальник отдела образования Дятловского районного исполнительного комитета, беспартийная, Неманский округ №56

Сонгин Александр Генрихович, 1969 г.р., начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета, беспартийный, Замковый округ №57

Семеняко Валентин Михайлович, 1963 г.р., председатель Зельвенского районного совета депутатов, беспартийный, Слонимский округ №58

Свилло Виктор Збигневич, 1963 г.р., заместитель председателя Островецкого районного исполнительного комитета, беспартийный, Сморгонский округ №59

Михалюк Павел Рышардович, 1983 г.р., первый секретарь Гродненского областного комитета ОО «БРСМ», беспартийный, Щучинский округ №60

Минская область (8)

Лавриненко Игорь Владимирович, 1961 г.р., заместитель начальника консультативного отдела Министерства обороны Республики Беларусь, беспартийный, Березинский округ №61

Шипуло Александр Валерьевич, 1972 г.р., главный врач УЗ «Борисовский родильный дом», беспартийный, Борисовский городской округ №62

Ананич Лилия Станиславовна, 1960 г.р., заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин», беспартийная, Борисовский сельский округ №63

Стрельченок Валерий Иванович, 1981 г.р., заместитель директора по учебно-производственной работе филиала БНТУ «Жодинский государственный политехнический колледж», член Коммунистической партии Беларуси, Жодинский округ №64

Белоконев Олег Алексеевич, 1965 г.р., начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь, беспартийный, Пуховичский округ №65

Нижевич Людмила Ивановна, 1964 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, член Белорусский аграрной партии, Копыльский округ №66

Ражанец Валентина Витальевна, 1964 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная, Слуцкий округ №67

Струневский Андрей Николаевич, 1972 г.р., председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий», член Республиканской партии труда и справедливости, Солигорский городской округ №68

Мурина Юлия Георгиевна, 1979 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная, Солигорский сельский округ №69

Анисим Елена Николаевна, 1962 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная, Столбцовский округ №70

Саракач Александр Иванович, 1963 г.р., председатель Дзержинского районного Совета депутатов, беспартийный, Дзержинский округ №71

Кананович Людмила Николаевна, 1966 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная, Молодеченский городской округ №72

Семенчук Олег Алексеевич, 1958 г.р., председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета, беспартийный, Молодеченский сельский округ №73

Супранович Ирина Александровна, 1973 г.р., председатель Кривосельского сельского исполнительного комитета, член Коммунистической партии Беларуси, Вилейский округ №74

Вабищевич Петр Андреевич, 1963 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, член Коммунистической партии Беларуси, Логойский округ №75

Улахович Николай Дмитриевич, 1951 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, член Белорусской патриотической партии, Сенницкий округ №76

Курсевич Валентина Вацлавовна, 1965 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная, Заславский округ №77

Могилевская область (4)

Рынейская Ирина Николаевна, 1972 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная, Бобруйский-ленинский округ №78

Широкая Вера Владимировна, 1985 г.р., директор УО «Бобруйский государственный колледж ис.А.Е.Ларина», беспартийная, Бобруйский-Первомайский округ №79

Гацко Владимир Владимирович, 1970 г.р., главный врач УЗ «Бобруйская центральная больница», беспартийный, Бобруйский сельский округ №80

Сыранков Сергей Александрович, 1983 г.р., первый заместитель начальника Главного управления по образованию Могилевского облисполкома, член Коммунистической партии Беларуси, Быховский округ №81

Колеснева Елена Петровна, 1967 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная, Горецкий округ №82

Азаренко Владимир Николаевич, 1962 г.р., директор ГЛХУ «Климовичский лесхоз» Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения, беспартийный, Кричевский округ №83

Марзалюк Игорь Александрович, 1968 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийный, Могилевский-Ленинский округ №84

Здорикова Людмила Евгеньевна, 1973 г.р., директор ГУО «СШ №27 г.Могилева», член Коммунистической партии Беларуси, Могилевский-Центральный округ №85

Петрашова Ольга Владимировна, 1968 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная, Могилевский-Октябрьский округ №86

Масейков Александр Анатольевич, 1971 г.р., директор государственного специализированного учебно-спортивного учреждения «Могилевский областной центр Олимпийского резерва по гребным видам спорта», беспартийный, Могилевский-Промышленный округ №87

Тарасенко Наталья Эдуардовна, 1970 г.р., начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома, беспартийная, Могилевский сельский округ №88

Шутова Светлана Александровна, 1967 г.р., главный редактор коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилевский ведомости», беспартийная, Осиповичский округ №89

Ганчук Андрей Александрович, 1979 г.р., председатель Белыничского районного Совета депутатов, Шкловский округ №90

Минск (6)

Козловская Елена Леонидовна, 1968 г.р., директор государственного учреждения образования «СШ №169 г.Минска», член Коммунистической партии Беларуси, Шабановский округ №91

Гранковский Александр Александрович, 1963 г.р., заместитель генерального директора ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» - технический директор, беспартийный, Автозаводской №92

Шкроб Марина Александровна, 1967 г.р., заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи учреждения здравоохранения «5-я городская клиническая больница», беспартийная, Васнецовский округ №93

Воронецкий Валерий Иосифович, 1963 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийный, Свислочский округ №94

Сайганова Татьяна Ивановна, 1970 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, член Белорусской патриотической партии, Купаловский округ №95

Савиных Андрей Владимирович, 1962 г.р., Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике, МИД Республики Беларусь, беспартийный, Чкаловский округ №96

Клишевич Сергей Михайлович, 1990 г.р., первый секретарь Минской городской организации ОО «БРСМ», член Коммунистической партии Беларуси, Октябрьский округ №97

Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна, 1967 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная, Грушевский округ №98

Комаровский Игорь Сергеевич, 1971 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, член Республиканской партии и справедливости, Юго-Западный округ №99

Гайдук Оксана Вячеславовна, 1974 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, член Республиканской партии труда и справедливости, Есенинский округ №100

Старовойтова Анна Валентиновна, 1966 г.р., депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, беспартийная, Каменногорский округ №101

Круглик Юрий Викторович, 1981 г.р., директор учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь», член Коммунистической партии Беларуси, Западный округ №102

Панасюк Василий Васильевич, 1966 г.р., председатель Минского городского Совета депутатов, беспартийный, Пушкинский округ №103

Василевич Мария Викторовна, 1997 г.р., редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюссерского центра Белтелерадиокомпании, беспартийная, Кальварийский округ №104

Любецкая Светлана Анатольевна, 1971 г.р., судья Верховного Суда Республики Беларусь, беспартийная, Старовиленский округ №105

Дик Сергей Константинович, 1956 г.р., первый проректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, беспартийный, Коласовский округ №106

Давыдько Геннадий Брониславович, 1955 г.р., председатель Республиканского ОО «Белая Русь», беспартийный, Восточный округ №107

Германчук Виталий Николаевич, 1980 г.р., директор государственного предприятия «Ремавтодор Первомайского района г.Минска», беспартийный, Калиновский округ №108

Гордейчик Иван Аркадьевич, 1957 г.р., председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов, беспартийный, Уручский округ №109

Думбадзе Тенгиз Шукриевич, 1964 г.р., продюсер исполнительной дирекции информационного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал», беспартийный, Партизанский округ №110