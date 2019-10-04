Последнее обновление: 04.10.2019 11:42

Оппозиция Беларуси получила 0,033% мест в участковых комиссиях

ЦИК Беларуси под выборы в нижнюю палату парламента сформировал 5785 участковых комиссий, в них будут задействованы более 63646. человек.

Представители белорусских оппозиционных партий получили в комиссиях 21 место или 0,033%. При таком раскладе, выборы в парламент уже можно считать успешно проведенными. Законодательной власти в стране по-прежнему отводится роль шавки, тявкающей по команде в нужный для власти момент времени.

По данным ЦИК, более 35 тыс. кандидатур выдвигались от общественных объединений, в том числе 3874 человек (5,9%) - от партий.

Около 21,6 тыс. человек (33,9% от общего числа) выдвигались от граждан путем подачи заявлений, 7 тыс (11%) - представители трудовых коллективов.

Выборы в нижнюю палату пройдут 17 ноября 2019 года.

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