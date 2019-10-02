Последнее обновление: 02.10.2019 14:47

Власти Брестской области назвали своих выдвиженцев в верхнюю палату

Власти Брестской области огласили список кандидатов от области в верхнюю палату белорусского парламента.

Выдвинуто 8 кандидатур:

- Василий Маркевич (директор ОАО "Птицефабрика "Дружба", действующим член верхней палаты)
- Александр Карпицкий (главврач Брестской областной больницы)
- Григорий Протосовицкий (глава Столинского райисполкома)
- Юрий Наркевич (председатель областного Совета депутатов)
- Тамара Шатликова (председатель областной коллегии адвокатов)
- Анатолий Шолтанюк (председатель Жабинковского райсовета)
- Валерий Хроленко (директор ОАО "Парохонское")
- Ирина Сачковская (заведующая нотариальной конторой Пинска).

Выборы в верхнюю палату парламента пройдут 7 ноября на совместных заседаниях депутатов местных советов путем тайного голосования.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование