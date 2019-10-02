Власти Брестской области назвали своих выдвиженцев в верхнюю палату

Власти Брестской области огласили список кандидатов от области в верхнюю палату белорусского парламента.
Выдвинуто 8 кандидатур:
- Василий Маркевич (директор ОАО "Птицефабрика "Дружба", действующим член верхней палаты)
- Александр Карпицкий (главврач Брестской областной больницы)
- Григорий Протосовицкий (глава Столинского райисполкома)
- Юрий Наркевич (председатель областного Совета депутатов)
- Тамара Шатликова (председатель областной коллегии адвокатов)
- Анатолий Шолтанюк (председатель Жабинковского райсовета)
- Валерий Хроленко (директор ОАО "Парохонское")
- Ирина Сачковская (заведующая нотариальной конторой Пинска).
Выборы в верхнюю палату парламента пройдут 7 ноября на совместных заседаниях депутатов местных советов путем тайного голосования.