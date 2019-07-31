Последнее обновление: 31.07.2019 14:08

Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

Лукашенко в телефонном разговоре предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь в любое время и в любом формате, сообщила пресс-служба белорусского правителя.

Сам Лукашенко собирается в Украину в октябре текущего года в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире.

В ходе разговора Зеленский проинформировал о ситуации на Донбассе.

"Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства… Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

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