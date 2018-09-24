Украина разочарована позицией Беларуси

Делегация Беларуси в ООН хронически голосует против любых идей и предложений украинской стороны, даже которые не касается конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны, из которой нужно делать серьезные выводы.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в комментарии украинскому телеканалу "Прямой".

"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из-за позиции Беларуси, из-за позиции Казахстана. Если еще можно понять голосование Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против".

Совсем странно выглядит позиция Беларуси, которая везде говорит о том, что они поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет. Потому что "минская площадка" - это такая лучшая возможность для переговорного вопроса и при этом они голосуют против нашей резолюции.

Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые группы депутатские у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности идет речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генеральной Ассамблеи. Разговоры разговорами, но здесь есть результат. Они просто хронически голосуют против любых наших идей, против любых наших предложений, даже которые не касается конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны, из которого нам нужно делать серьезные выводы", - заявил Ельченко.

21 сентября по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН включила в повестку дня пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Решение было принято уверенным большинством голосов. За проголосовали 68 делегатов, против 13, воздержались - 48.